رئيس الجمارك يبحث تشغيل المراكز اللوجيستية بالموانئ

التقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع الفريق الفنى لمصلحة الجمارك والصادر بتشكيله القرار رقم 85 لسنة 2018 وفريق العمل بشركة MTS .





واستهدف الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تشغيل المراكز اللوجيستية بالموانى وصولا لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بالمصلحة وقيام كل من الفريق الفنى بالمصلحة والفريق الفنى للشركة بوضع آليات وخطة وإطار العمل فى المرحلة القادمة وسبل التعاون المشترك بالتنسيق مع الشركة.





دارت المناقشات حول النواحى التنظيمية لإطار العمل فى المرحلة المقبلة وتم الاتفاق على عقد إجتماع مع المختصين القانونيين بكل من الشركة والمصلحة للتوافق على الصيغة النهائية لملحق العقد من كافة الجوانب الفنية والقانونية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة من المصلحة والشركة لكل من (دورة الإجراءات – التكنولوجيا بتخصصاتها).





كما تم الاتفاق على ضرورة توفير الأساسيات لمشروع النافذة الواحدة والتى تتمثل فى وجود مدخلات ومخرجات للتعاملات المتعلقة بالإستيراد والتصدير وتبسيط الاجراءات وتقليل عدد المستندات وتضمن توحيد الإجراءات فى نافذة واحدة وسداد مستحقات الدولة لكل الجهات والإفراج النهائى وبالتالى لتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود لمصر .





وأن يتم تداول المستندات إلكترونيا بدورة إجراءات مميكنة مع تدقيق البيانات فى اول مرحلة والتحقق من سريان المستندات المقدمة الكترونيا ( بطاقة ضريبية – سجل تجارى – سجل مستوردين وغيرها ) عند الاستلام ان تقوم الشركة بدور تنسيقى بين الجهات المشتركة فى الافراج ولاتقوم الشركة بأعمال الجمارك .





كما تم تشكيل فريق العمل الفنى لهندسة الإجراءات والتوافق على الدورة الإجرائية بالتنسيق مع الشركة مع الاستعانة بالبروتوكول السابق مع الشركة فى شأن دورة الاجراءات ، على ان تبدأ أعمال هذا الفريق فورا وتوافى رئاسة المصلحة بتقرير أسبوعي بما تم انجازه وذلك





وكذلك تشكيل فريق عمل الخاص بالتكنولوجيا بتخصصاتها من كل من الشركة والمصلحة لتحديد نظم العمل على ان يبدأ أعماله اعتبارا من اليوم الأربعاء وتوافى رئاسة المصلحة بتقرير أسبوعي بما تم إنجازه على أن تقوم الشركة بموافاة فريق عمل التكنولوجيا بتخصصاتها فى الاجتماع المقبل بعرض لرؤية الشركة وتوجهاتها لتنفيذ المشروع .



