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رياضة

الأهلي يخطط لتكرار إنجاز الصدمة والرعب عام 2012 أمام الترجي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقعده بالدور النهائي من بطولة دوري الأبطال بعدما تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائري في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وضرب النادي الأهلي موعدًا في نهائي البطولة مع الترجي الرياضي التونسي الذي بدوره نجح في تخطي عقبة أول أغسطس الأنجولي.

وتعد هذه المناسبة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي “ملك إفريقيا” في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي “شيخ الأندية التونسية”.

وكانت المناسبة الأولى التي التقى خلالها الفريقان في نهائي دوري الأبطال قبل 6 أعوام وتحديدًا في نهائي نسخة 2012.

أقيم لقاء الذهاب على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، سجل هدف الأهلي السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، بينما نجح الأهلي في تحقيق الفوز بمباراة الإياب في ملعب رادس بنتيجة 2-1، سجل ثنائية الأهلي محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي السابق، ووليد سليمان.
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