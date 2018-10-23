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أخبار العالم

ترامب: المملكة العربية السعودية حليف كبير

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:57 م
ترامب و خادم الحرمين
ترامب و خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية حليف كبير وتعد تقريبًا المستثمر الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الدولتين تربط بينهما علاقات اقتصادية كبيرة.

وأضاف ترامب - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء - أن الرياض تملك استثمارات تُقدر بمئات المليارات من الدولارات داخل الولايات المتحدة تقوم عليها "آلاف وآلاف الوظائف".

وحول قضايا المهاجرين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير من القوانين الداخلية وأن تجعلها أكثر اختلافًا، مؤكدًا أنها يجب أن تكون "أكثر مرونة" بتغير الوقت، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة تملك قوانين هجرة مناسبة للوقت الحالي وأنها تؤتي ثمارها.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "ينبغي أن يكون لدينا جدار"، في إشارة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن بلاده ستبني هذا الجدار"بسرعة" وأنه لا ينبغي أن يستغرق ذلك سنوات.
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