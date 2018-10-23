بومبيو: أمريكا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع السعودية وستواصل شراكتها الاستراتيجية معها.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن بومبيو قوله إن واشنطن تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن الأتراك أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن الجانب السعودي تعاون معهم في التحقيقات.