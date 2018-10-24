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رياضة

جوزيه مورينيو يستفز جماهير يوفنتوس بثلاثية إنتر ميلان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
مورينهو يذكر جماهير
مورينهو يذكر جماهير يوفنتوس بالثلاثية التي حققها مع الإنت
أحمد هاني
تعرض جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لصافرات الإستهجان من قبل جماهير اليوفي فقام بتذكر جماهير يوفنتوس بالثلاثية التي حققها مع إنترميلان عبر الإشارة بإصبع يده الثلاث.

وفشل فريق مانشيستر في تحقيق الفوز على اليوفي بهدف ديبالا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

ورفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط .


مورينهو يذكر جماهير يوفنتوس بالثلاثية التي حققها مع الإنتر مورينهو يذكر جماهير يوفنتوس بالثلاثية التي حققها مع الإنتر
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