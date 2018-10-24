ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب سطيف: الأهلي يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
رشيد الطاوسي
رشيد الطاوسي
محمد رشاد
أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، على قدرة فريقه على التعافي من الخروج الإفريقي، بعد الإقصاء أمام الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطاوسي في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس "الأهلي يمتلك لاعبين لديهم الخبرة، يستطيعون التسجيل من أنصاف الفرص وهذا ما حدث، لكننا رجعنا بقوة للمباراة، وسجلنا هدفين وكنا قريبين للغاية من العودة، واللاعبون قدّموا أفضل مبارياتهم".

وتابع "نحن انتصرنا في المباراة والجمهور راضٍ عما قدمنا، لم نر منذ زمن بعيد هذه المساندة، وهم يعرفون أننا سنعوض في المباريات المقبلة".
loading...

ترشيحاتنا

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

خالد بيومي يهنئ الأهلي ويشيد بـ وفاق سطيف

خناقة بين لاعبي الزمالك والإنتاج الحربي بعد هدف تقدم الأبيض

الاهلى ووفاق سطيف .. وليد سليمان يقتل المباراة بالهدف الأول

الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو

كارتيرون: أخطاء مباراة الذهاب تكررت.. والتأهل هدية لـ 70 مليون أهلاوي

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

الخارجية تشارك وتحتفي بالتكريم.. أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 من إيطاليا لدوره السياسي والاجتماعي والخدمي عبر تاريخه

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

أطعمة ومشروبات تقضي على الأرق

مورينيو بعد الخسارة: بونوتشي وكيليني بإمكانهما تدريس فنون الدفاع في هارفارد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟