مدرب سطيف: الأهلي يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص

أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، على قدرة فريقه على التعافي من الخروج الإفريقي، بعد الإقصاء أمام الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال الطاوسي في تصريحات لقنوات بي إن سبورتس "الأهلي يمتلك لاعبين لديهم الخبرة، يستطيعون التسجيل من أنصاف الفرص وهذا ما حدث، لكننا رجعنا بقوة للمباراة، وسجلنا هدفين وكنا قريبين للغاية من العودة، واللاعبون قدّموا أفضل مبارياتهم".



