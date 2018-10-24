تتشابه مع النسخة الأصلية وستسلك نفس خط السير.. 7 معلومات عن تيتانيك 2

بعد مرور نحو أكثر من 100 عام على غرق "تيتانيك"، تبحر نسخة أخرى من السفينة العملاقة عبر المسار ذاته الذي شهد الحادث المأساوي، وراح ضحيته نحو أكثر من 1500 شخص.



ويرصد "صدى البلد" في هذه السطور أبرز المعلومات عن "تيتانيك 2":



- السفينة الجديدة "تيتانيك 2" التي يقترب بناؤها من نهايته في الصين مع تزويدها بتكنولوجيا متطورة ووسائل إنقاذ حديثة، تستعد للإبحار في خط السير الأصلي للسفينة الغارقة.



- تتشابه بشكل كبير مع نسختها الأصلية إلى حد كبير.



- مر المشروع بمشاكل مادية أجلت انطلاق الرحلة التي كانت مقررة في 2016.



- تكلفت "تيتانيك 2" نحو 500 مليون دولار، وصممت لتحمل تقريبا نفس عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة الأولى، 2400 راكب وطاقم مؤلف من 900 آخرين.



- السفينة ستتبع الرحلة الأصلية، وستنقل الركاب من ساوثمبتون إلى نيويورك، لكنها أيضا ستجوب العالم لتلهم الناس وتلفت الأنظار في كل ميناء تحط به.



- "تيتانيك 2" مجهزة بكميات كبيرة من قوارب الحياة حتى لا تتكرر مأساة السفينة الأولى.



- عند كل ميناء ستزوره السفينة ستقوم بتذكر مآسي وغموض السفينة الأولى.