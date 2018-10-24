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رياضة

محمد يوسف: هدف وليد سليمان مفتاح السر في التأهل إلى نهائي أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد رشاد
أرجع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال؛ إلى أهمية هز شباك أي منافس في ملعبه.

وصرح يوسف عبر قناة الأهلي: "المنظومة كلها بذلت مجهودا كبيرا، ركزنا، واستعاد الفريق اللاعبين المصابين، تحركنا خطوة مهمة في مشوارنا الإفريقي".

وأضاف: "الملعب كان ممتلئا بالجماهير، لاعبونا رجال، وكلمة السر تسجيل هدف خارج ملعبنا، وهو ما سجله وليد سليمان، كما أضعنا فرصتين لوليد أزارو وإسلام محارب".

واختتم يوسف تصريحاته: "سنضع هذه المباراة خلف ظهرنا، ونركز في لقاء الوصل بالبطولة العربية، يوم الأحد المقبل، ثم نهائي إفريقيا أمام الترجي".
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