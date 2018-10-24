لاعب الأهلي السابق يكشف سبب تسميته ميسي.. فيديو

كشف أحمد السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، عن سبب إطلاق مانويل جوزيه، مدرب الفريق السابق، اسم "ميسي" عليه، خلال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء.



وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنت الفتى المدلل بالنسبة لمانويل جوزيه، أطلق علي لقب ميسي؛ بسبب ما قدمته في مران للفريق".



وتابع السيد: "قمت بتبديل حذائي مع خالد بيبو في المران، بعدها فوجئت بنفسي أقوم بتسجيل أهداف وتسديدات بطريقة مذهلة، جوزيه قال لي سأطلق عليك لقب مارادونا، ولكن بعد أن زاد وزن مارادونا؛ قال لي سأطلق عليك لقب ميسي".