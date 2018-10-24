عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

هنأ عصام الشوالي، المعلق الرياضي الشهير، النادي الأهلي المصري؛ عقب التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على وفاق سطيف بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.



وغرَّد الشوالي عبر "تويتر": "مبروك للأهلي المصري بلوغ الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا، هاردلك للوفاق السطايفي" .



وأضاف: "إذا، أبطال المشهد الختامي والنهائي من مسابقة دوري ابطال افريقيا، سيجمع بين العريقين والغريمين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري، نهائي عربي افريقي واعد ومثير ينتظر الجماهير".