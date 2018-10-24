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رياضة

جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الإنتاج الحربي بهتافات فضيحة.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد، انفعال جماهير الزمالك على حكم المباراة، أحمد الغندور؛ بسبب قراراته خلال مباراة الإنتاج الحربي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وهتفت جماهير الزمالك لحكم المباراة: "فضيحة"؛ بسبب عدم احتسابه ضربة جزاء فى الشوط الأول لصالح "كهربا".

وفاز الزمالك بهدفين عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ، ومحمود عبدالعزيز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
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