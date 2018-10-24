اجتماعات لجان البرلمان.. عقوبات بالسجن و100 ألف غرامة لمخالفة قرار ذبح إناث المواشي.. والصحة تطالب بتحسين بيئة العمل وأجور الأطباء والعاملين

"محلية البرلمان" تناشد الحكومة عرض خطتها الاستثمارية على النواب

"الخطة والموازنة" تستعرض تعديلات قانون المعاملات التجارية الإلكترونية

لجنة مصغرة بـ"صناعة النواب" لتعديل قانون نقابة الإعلاميين

واصلت لجان البرلمان أعمالها مساء أمس، الثلاثاء، حيث وافقت لجنة الزراعة الري في مجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين.ويقضي التعديل بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصا على الثروة الحيوانية ، وأقر غرامات على من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.ونصت المادة الأولى على أن: "يستبدل بنصي المادتين 109 و143 مكررا من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان التاليان:- مادة 109: لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار، ويحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.- مادة 143 مكرر: والتي نصت على أن يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة، ويعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاف هذه الحدود في حالة العود.وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم، وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة التكرار.واجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، وتحديد أهم الملفات والقضايا التي تتابعها اللجنة.وأقرت اللجنة خطة عملها والتي تتضمن متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضي فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، بالإضافة إلى حل مشكلة الدواء ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.وأكدت اللجنة ضرورة تحسين بيئة العمل وأجور الأطباء والعاملين في منظومة الصحة، وتأهيل العنصر البشرى، وحل مشكلة مستشفيات التكامل وتشغيلها.وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة تتابع جميع الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع الصحة، سواء مشكلة الدواء أو المستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الخدمات والأجهزة فيها، ومشكلة توزيع الأطباء وخطة الوزارة لتحسين بيئة العمل، وكذلك حل مشكلة أقسام الطوارئ وأسرة العناية المركزة للحالات الحرجة وتوفير حضانات الأطفال.وأضاف العمارى أن لجنة الصحة تتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن حملة "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضي فيروس "سي" والسكر والضغط والسمنة، وأن اللجنة تثمن الحملة وتشيد بها، وستتابع نتائجها أولا بأول.وأشار إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في تشغيل مستشفيات التكامل، لافتا إلى أن مستشفيات التكامل لن يتم خصخصتها ولا يوجد في القانون ما يسمح ببيعها وخصخصتها، وأن مشاركة المجتمع المدني في الإدارة ليست خصخصة.وكلف رئيس لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة من خمسة أفراد لدراسة ملف مشكلة أقسام الطوارئ والعناية المركزة وعرض تقرير على اللجنة، موضحا أن اللجنة المصغرة ستضم مبدئيا النائبين حاتم عبد الحميد وإليزابيث شاكر.فيما قالت النائبة إليزابيث شاكر، إنها ستنظم زيارة برعاية اللجنة إلى الأقسام الخاصة بالحالات الحرجة، وستعقد لقاءً مع رئيس الرعاية الحرجة لجمع كل المعلومات والبيانات اللازمة وسيتم عرضها على اللجنة لدراسة الموقف.وأكدت إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حملات ضبط الأدوية منتهية الصلاحية تمكنت من ضبط الملايين من أقراص فيتامينات الأطفال المغشوشة وأطنان بودرة أدوية مغشوشة وآلاف من العبوات التى بداخلها أدوية مغشوشة وعبوات فارغة وزجاجات فارغة والعديد من ماكينات وأدوات التصنيع.وقالت وكيل لجنة الصحة إن الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم، والبعض الآخر يحتوى على مواد محرمة دوليًا ويتم الغش بكتابة اسم مادة فعالة مسموح بتداولها فى النشرة الداخلية للدواء، ولكن فى الحقيقة تضع هذه المواد المحرمة فى المكونات بدلًا منها.وطالبت "عبد الحليم" باستمرار الحملات؛ لضبط المصانع غير المرخصة والأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرية ومخازن الأدوية غير المرخصة، ومنع بيع هذه الأشياء على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على صحة المواطنين.كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، وزارة التنمية المحلية بعرض الخطط الاستثمارية للمحافظات على النواب وإطلاعهم عليها ومشاركتهم فيها.وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يعرف نواب كل محافظة الخطة الاستثمارية لمحافظتهم، لمعرفة المشروعات التي سيتم تنفيذها وتكلفتها، ومتابعة مدي الالتزام بالتنفيذ.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 5طلبات إحاطة مقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، الأول: بشأن تأخر إنشاء مرسى للصيد ببحيرة البرلس بقرية برمبال مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، واستخدام الصيادين لمرسى عشوائي للصيد من البحيرة، والثاني: بشأن الفساد وإهدار المال العام في عملية طرح مناقصة الرصف بمحافظة كفر الشيخ بالكامل، حيث طالب النائب فتحي الشرقاوى بتقديم الخطة الاستثمارية للمحافظة ومعرفة الموارد والمصروفات.ويتعلق طلب الإحاطة الثالث بعدم استكمال بناء دار مناسبات أبو النضر بقرية قبريط - مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ بالرغم من احتياجها لاعتمادات مالية بسيطة جدًا حتى تكون جاهزة للاستخدام، والرابع: بشأن عدم رصف طريق عزبة الريفي بمركز فوة - محافظة كفر الشيخ الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين، والخامس: بشأن عدم تشغيل خط سيارات نقل ركاب فوة – دمنهور وخط فوة – المحمودية نتيجة عدم تعاون محافظة البحيرة ورفض إدارة مرور البحيرة، وعدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بتشغيل الخطين.وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر تشكيل لجنة لتعديل قانون نقابة الاعلانيين المقدم من النائب فرج عامر، رئيس اللجنة.وأكد المهندس فرج عامر خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل والمالية، أن القانون يحتاج إلى تعديلات لضرورة وضع تعريف الإعلانيين لتشكيل نقابة لمن يعملون بمهنة الإعلان، مشيرا إلى أن التعريف يحمي القانون من عدم الدستورية التي أشار إليها البعض في اجتماع سابق.وقال عامر إن اللجنة المشكلة لتعديل القانون ستضم ممثلا من لجنة الصناعة وممثلين من لجان الثقافة والإعلام ومستشار وزير الصناعة ومستشار وزير العدل وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام والجمعية المصرية للإعلان.وتضمن القانون 6 مواد نصت على تشكيل لجنة تأسيسية من 21 إعلانيا من ذوات الخبرة من العاملين في المجال الإعلاني العام تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلانيين وتضع لائحة تنظم طريقة عملها.وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مُقدما من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض الكيال فلسفة القانون التى تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة، والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.من ناحيته، قدم الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، الشكر للنائب على الكيال لما بذله من جهد بمشروع القانون، مؤكدا أنه فرصة لفتح ومراجعة قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة وحماية المستهلك، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروع على كل الجهات المعنية لأخذ الرأى.وقال عيسى: "ننتظر قانونا متكاملا من وزارة الاتصالات لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية وليس التجارية فقط، فمجال المعاملات الإلكترونية حديث علينا، وهناك قطاعات أعمال خرجت بالفعل من مصر نريد استرجاعها مرة أخرى، وهذا أمر شديد الحساسية".بدوره، حذر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باجتماع لجنة الخطة والموازنة، من أى آثار عكسية لمشروع القانون، قائلا: "كلنا يهمنا زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وهذا له عائد وتكلفة يجب قياسهما عند الحديث عن الأنشطة الإلكترونية".وأضاف أن فرض ضرائب على أنشطة معينة من الممكن أن يتسبب فى نقلها من مصر إلى مكان آخر، وتابع: "من الناحية القانونية والنظرية فهذه التعديلات تُعزز من موارد الدولة، إلا أن الحقيقة أنها ستنتقص من موارد الدولة".