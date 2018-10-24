شاهد.. انفعال علاء مقلد على كهربا في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

رصدت عدسة صدى البلد، رد فعل علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي، على ضياع فرصة محمود كهربا لتسجيل هدف، خلال مباراة الإنتاج الحربي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.



وأهدر كهربا فرصة هدف محقق بعد مراوغة عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، حيث سددها برعونة؛ مما أثار عضب علاء مقلد فى المدرجات.



وفاز الزمالك بهدفين عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ، ومحمود عبدالعزيز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.