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رياضة

كارتيرون: أخطاء مباراة الذهاب تكررت.. والتأهل هدية لـ 70 مليون أهلاوي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:34 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
محمد رشاد
انتقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، سلبية متكررة في لاعبيه؛ عقب التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بالخسارة أمام وفاق سطيف 1-2 في الجزائر.

وصرح كارتيرون، عبر قناة الأهلي: "واجهنا فريقا كبيرا، وكنت قلقا قبل المباراة من مدى الجاهزية البدنية للاعبين الدوليين، وقعنا في نفس خطأ مباراة الذهاب بإضاعة الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم التأهل من القاهرة، مما دفعني للوقوف في المنطقة الفنية باستمرار وتوجيه اللاعبين بعصبية شديدة في الدقائق الأخيرة".

وتابع المدرب الفرنسي: "بالطبع سعيد بالتأهل لنهائي دوري الأبطال فهو هدية إلى 70 مليون أهلاوي في مصر، اللاعبون أدوا مباراة جيدة، أضعنا بعض الفرص في الشوط الأول، وبعد ما تقدمنا بهدف وليد سليمان؛ شعرنا بالاطمئنان، ولكن لأن الكرة مستديرة؛ فكل شيء فيها وارد، وانقلبت الأمور بدخول هدفين في مرمانا".

واستطرد: "عودة بعض المصابين مثل عمرو السولية وسعد سمير؛ تعد مكسبا لنا، بخلاف التأهل لنهائي البطولة".

واختتم باتريس كارتيرون، تصريحاته: "التأهل للنهائي بفضل مجهود اللاعبين، والفرص الضائعة كادت أن تُغير نتيجة المباراة، وسأتحدث مع اللاعبين في الأمر، مع التشديد على ضرورة استغلال كل فرصة أمام مرمى المنافس؛ لنلعب بأعصاب هادئة ولا نتوتر حتى آخر دقيقة".
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