دراسة فرنسية: نوعان من الطعام يقيان من خطر الإصابة بالسرطان

توصلت دراسة جديدة، أجراها فريق من الباحثين من عدة مؤسسات فرنسية، إلى وجود علاقة بين تناول نظام غذائي يعتمد على الأطعمة العضوية، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.





وأوضح فريق الدراسة أنهم في انتظار تأكيد النتائج الجديدة، فالتشجيع على استهلاك الأغذية العضوية يمكن أن يكون استراتيجية وقائية واعدة ضد السرطان، ولكن لا تخلو هذه الدراسة من الآثار الجانبية، فإذا كانت الخضروات والفواكه قد تعرضت لأنواع مختلفة من المبيدات الحشرية الضارة، فسيكون هذا الطعام سببا أكبر للإصابة بالسرطان، ولكن هناك بعض المؤشرات على أن التأثيرات السامة يمكن أن تحدث حتى عند تركيزات منخفضة.، وفقًا لـ"ذا فاريتي" البريطانية.





وقالت جوليا بودري، الباحثة الرئيسية للدراسة من مركز أبحاث علم الأوبئة والإحصاء بفرنسا: "إن الأطعمة العضوية أقل احتمالا لاحتواء بقايا المبيدات بها من الأطعمة التقليدية، وقد أظهرت الدراسات أن الطعام العضوي يقلل من التعرض لمبيد معين، ففي معظم مرضى السرطان، يكون السبب الرئيسي للإصابة هو النظام الغذائي".





وبالنسبة للدراسة التي نشرت في دورية JAMA Internal Medicine، قام فريق من الباحثين بفحص بيانات عن استهلاك الغذاء العضوي والمقدار الغذائي لـ 68،946 من البالغين الفرنسيين، وتم جمعهم من خلال مسح مستمر بدأ في عام 2009، وتضمنت الدراسة 16 نوعًا من الأغذية العضوية بما في ذلك الفواكه، والخضراوات، والمنتجات القائمة على فول الصويا، ومنتجات الألبان ،واللحوم، والأسماك، والبيض، والحبوب، والبقوليات، والخبز، والحبوب، والدقيق، الزيوت النباتية والتوابل، والوجبات الجاهزة، والقهوة ، والشاي، وشاي الأعشاب، والنبيذ، والبسكويت، والشوكولاتة، والسكر، والمربى، والمكملات الغذائية.



