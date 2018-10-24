تشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع العقارات الآيلة للسقوط بالبحيرة

أمر اللواء هشام عبد العني أمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، مشددًا على إزالة العقارات المخالفة حرصا على سلامة المواطنين.





وقرر "أمنة" تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة العقارات المتضررة من تصدع عقار شارع البطاط بدمنهور، لبيان إزالة العقارات من عدمه، قائلا للأهالي من السكان العقارات المتضررة: "روحى فداكم.. بس انتم ما تموتوش".





ووجه محافظ البحيرة، اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بسرعة نقل الأهالي المتضررين، لمساكن الإيواء بأتوبيسات النقل الداخلي.





وأمر المحافظ بإخلاء السكان من 5 منازل بشارع البطاط أمام مدرسة أم المؤمنين بمدينة دمنهور بعد ظهور ميل عقار على المنزل المجاور لها ونقل السكان إلى مساكن الإيواء.



