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محافظات

تشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع العقارات الآيلة للسقوط بالبحيرة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أمر اللواء هشام عبد العني أمنة، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، مشددًا على إزالة العقارات المخالفة حرصا على سلامة المواطنين.

وقرر "أمنة" تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة العقارات المتضررة من تصدع عقار شارع البطاط بدمنهور، لبيان إزالة العقارات من عدمه، قائلا للأهالي من السكان العقارات المتضررة: "روحى فداكم.. بس انتم ما تموتوش". 

ووجه محافظ البحيرة، اللواء خالد جمعة رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بسرعة نقل الأهالي المتضررين، لمساكن الإيواء بأتوبيسات النقل الداخلي.

وأمر المحافظ بإخلاء السكان من 5 منازل بشارع البطاط أمام مدرسة أم المؤمنين بمدينة دمنهور بعد ظهور ميل عقار على المنزل المجاور لها ونقل السكان إلى مساكن الإيواء.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عشماوى، مدير إدارة الحماية المدنية عن الأهالى يفيد بوجود عقار على منزل امام مدرسة المؤمنين بدمنهور وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم فرض كردون أمني حول العقارات وتم إخلاء السكان تمهيدًا لنقلهم بمساكن الإيواء.
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