قناع لحل كافة مشاكل البشرة وتنظيفها بسهولة

تحتاج البشرة إلى تنظيفها من وقت إلى آخر؛ للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ومحاربة تكون البكتريا والجراثيم على البشرة، والتي تسبب انسداد المسام.





ويمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال الوصفة التالية- التي أشار إليها موقع "بولد سكاي" الهندي"، والتي لها مفعول عجيب في تنظيف البشرة وتنظيف المسام.





مكونات القناع لتنظيف البشرة:

2 ملعقة صغيرة من العسل

2 ملعقة من زيت بذور العنب

2 ملعقة صغيرة من الحليب

3 حبات فراولة

2 قطعة من الخوخ





طريقة التحضير:

تمزج المكونات جيدا فى وعاء حتى يتم الحصول على قوام متماسك في النهاية، ثم يتم وضعه وتوزيعه على البشرة، مع تركه حوالى 30 دقيقة قبل غسله.



