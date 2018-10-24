الأنصاري يكشف تفاصيل توصيل 5000 وصلة مياه شرب لمحافظة سوهاج

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ سوهاج إنه تم توصيل أكثر من "5000" وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة سوهاج، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





وأضاف الأنصاري، في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه مازال المشروع مستمرا من أجل توصيل وصلات المياه، إلى جميع قرى محافظة سوهاج ، موضحا انه حتى الان تم توصيل 70 % من وصلات مياه الشرب علي مستوي المحافظة.



