خطر جديد يهدد العالم.. العثور على رواسب بلاستيك في فضلات البشر

لعدة أعوام كان تهديد خطر البلاستيك، مقتصرا على الحياة البحرية، ولكن مؤخرا، اتضح أنه خطر يهدد البشر أيضا، حيث جرى العثور على رواسب في فضلات بشرية، على بعد ثلاثة أميال تحت سطح المحيط، في جليد البحر القطبي الشمالي، والجبال السويسرية، تحتوي كلها على مايكرو بلاستيك.





وعرض باحثون من جامعة فيينا الطبية ووكالة البيئة النمساوية، نتائجهم، في الأسبوع السادس والعشرين لأمراض الجهاز الهضمي في أوروبا (UEG) الذي يعقد في فيينا، حيث قال الفريق إن هذا الاكتشاف له آثار بعيدة المدى على صحة الإنسان، فقد أظهرت الأبحاث السابقة على الحيوانات أن الجزيئات الدقيقة للبلاستيك يمكن أن تدخل مجرى الدم، والجهاز اللمفاوي، وحتى الكبد، كما أظهرت الدراسات على الحيوانات أن اللدائن الدقيقة للبلاستيك يمكن أن تسبب تلفًا معويًا، وفقًا لـ"نيوز ويك".





وعن أول دراسة من نوعها، قام الفريق بقيادة فيليب شوبل، من جامعة فيينا الطبية، بتحليل عينات البراز من ثمانية أشخاص يعيشون في ثمانية بلدان مختلفة، "فنلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، بولندا، روسيا، المملكة المتحدة، النمسا"، وطُلب من المشاركين الاحتفاظ بمذكرة طعام في الأسبوع، خلال تقديم العينة، وأظهرت النتائج اليومية أنهم جميعهم تعرضوا للمواد البلاستيكية عن طريق تغليف الطعام، أو بالشرب من الزجاجات البلاستيكية.





وأظهر الاختبار، أن جميع الجزيئات موجودة في عينات البراز، حيث تم العثور على ما يصل إلى 9 أنواع مختلفة من البلاستيك، مع البولي بروبلين (PP)، والبولي ايثيلين تيريفثاليت (PET) الأكثر شيوعا، ووجدوا في المتوسط 20 من الجسيمات الدقيقة من البلاستيك.



