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رياضة

إصابة وليد أزارو بشد في السمانة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:49 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعرض وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة، بشد في عضلة السمانة؛ خلال المواجهة التي جمعت فريقه المصري ووفاق سطيف الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع لاعب الأهلي لاختبار طبي فور عودة الفريق للتدريبات في القاهرة لمعرفة مدة علاجه بالتحديد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب انتصاره على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.
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