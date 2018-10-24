أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

كشف أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بمحض إرادته، بعد نهاية عقده مع الفريق، مؤكدا أن حسام البدري وراء رحيله من النادي.



وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حسام البدري المدير الفني للأهلي رفض تجديد عقده مع النادي؛ وهو ما دفعه للرحيل.



وواصل أنه اندهش من قرار البدري، رغم أنه كان يعيش أفضل فترات حياته خلال هذا التوقيت، موضحًا أنه سجل هدفا في شباك سموحة ساعد الأهلي على الفوز بالدوري.