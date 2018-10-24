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رياضة

كيف يرغب الأهلي في إقامة مباراة الترجي بالكلية الحربية رغم رفض اللوائح.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
محمد رشاد
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك رغبة قوية للعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي على أحد ملاعب القاهرة.

وقال مرجان في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "في 2013 حضر أكثر من 40 ألف مشجع لنهائي البطولة على ملعب المقاولون العرب".

وتابع: "نرغب في إقامة مباراة الأهلي والترجي على أي ملعب في القاهرة، سواء ملعب العاصمة أو الكلية الحربية أو المقاولون العرب أو غيره".

وعن كيفية إقامة المباراة على ملعب الكلية الحربية أو المقاولون الحربية رغم عدم وجودهما في اختيارات الأهلي ببداية الموسم؛ قال مرجان: "الاتحاد الأفريقي متعاون بشدة، ويرغب بالتأكيد في إقامة المباراة بالعاصمة".

وأضاف "مرجان": "من الوارد أن تأتي لجنة؛ لمعاينة الملاعب المذكورة، والوقوف على مدى قدرتها على استضافة اللقاء، نتمنى التعاون من الجميع".
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