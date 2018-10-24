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رياضة

فيفا يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأهل النادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغرّد الحساب الرسمي للـ"فيفا" على "تويتر": "#الأهلي عزز رقمه القياسي في التأهل إلى نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا إلى 12 مرة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالنهائي يوم الجمعة 2 نوفمبر على ملعب السلام بالقاهرة، والإياب الجمعة 9 نوفمبر على ملعب رادس في تونس.

ونجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وبلغ الأهلي نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعد ما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.
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