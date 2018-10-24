فيفا يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأهل النادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وغرّد الحساب الرسمي للـ"فيفا" على "تويتر": "#الأهلي عزز رقمه القياسي في التأهل إلى نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا إلى 12 مرة".





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالنهائي يوم الجمعة 2 نوفمبر على ملعب السلام بالقاهرة، والإياب الجمعة 9 نوفمبر على ملعب رادس في تونس.





ونجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا ، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.



