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زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن الفلاح ضحية للتاجر في أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، مضيفاً: "الفلاح يعاني حتى يحصل على مستلزماته الزراعية والكيماوي والمبيدات، وفي النهاية تكون مغشوشة، تؤثر بالسلب على المحصول".

وأضاف "شعلان " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الفلاح لا يحقق هامش ربح من بيع محصول البطاطس حتى يغطي تكاليف الزراعة".

وتابع :"لو أنا عندي أزمة في البطاطس؛ ليه أصدرها للخارج، ولازم أخليها للإنتاج المحلي"، مضيفا: "لا توجد ثلاجة تاجر في بعض المحافظات مفيهاش بطاطس، والتاجر بيشتري طن البطاطس من الفلاح بـ2000 جنيه ويخزنه؛ كي يبيعه بـ15 ألف جنيه، ومحتكر السلعة ده أخطر من الإرهابي".
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