زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن الفلاح ضحية للتاجر في أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، مضيفاً: "الفلاح يعاني حتى يحصل على مستلزماته الزراعية والكيماوي والمبيدات، وفي النهاية تكون مغشوشة، تؤثر بالسلب على المحصول".





وأضاف "شعلان " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الفلاح لا يحقق هامش ربح من بيع محصول البطاطس حتى يغطي تكاليف الزراعة".



