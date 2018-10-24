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رياضة

يوسف: أغلقنا صفحة وفاق سطيف.. ونستعد لمواجهة الوصل الإماراتي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني سيغلق صفحة مباراة وفاق سطيف، والمنافسة الإفريقية، بدءًا من غدٍ؛ من أجل التركيز والتفكير في البطولة العربية.

وأضاف يوسف أن هناك برنامجًا استشفائيًا سيخضع له لاعبي الأهلي، بدءًا من الخميس المقبل، للاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي في البطولة العربية للأندية المحدد لها يوم 28 من الشهر الجاري.

وأشار يوسف، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ستكون له رؤية بالتأكيد في خوض مباراة الوصل، من خلال سياسة التدوير بين جميع اللاعبين؛ للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية للجميع، قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد له يوم 2 من نوفمبر.
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