وزير الشباب يتواصل مع بعثة المصري البورسعيدي للشد من أزر اللاعبين

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا مع أحمد شملة، رئيس بعثة النادي المصري البورسعيدي في الكونغو؛ حيث اطمئن منه على جاهزية اللاعبين للمباراة المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.





وأعرب صبحي خلال الاتصال عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني للمصري بقيادة التوأم حسن، وقدرته على العبور بالفريق للدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه.



