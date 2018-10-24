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محافظات

وزير الشباب يتواصل مع بعثة المصري البورسعيدي للشد من أزر اللاعبين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:51 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا مع أحمد شملة، رئيس بعثة النادي المصري البورسعيدي في الكونغو؛ حيث اطمئن منه على جاهزية اللاعبين للمباراة المهمة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وأعرب صبحي خلال الاتصال عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني للمصري بقيادة التوأم حسن، وقدرته على العبور بالفريق للدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

من جهته أبدى "شملة" سعادته البالغة بهذا الاتصال، والذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بفريق المصري باعتباره ممثلًا لهال في هذا المحفل الإفريقي المهم، مشيرًا إلى أنه نقل للدكتور أشرف صبحي تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، وكذلك تحيات بعثة النادي في الكونغو بالكامل.
وزير الشباب يتواصل مع بعثة المصري البورسعيدي للشد من أزر اللاعبين
وزير الشباب يتواصل مع بعثة المصري البورسعيدي للشد من أزر اللاعبين
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