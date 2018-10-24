أستاذة بالأزهر تبتكر طريقة جديدة لتعليم الطالبات اللغة العبرية.. صور

ابتكرت الدكتورة شيماء مصطفى موسى، مدرس بقسم اللغة العبرية وآدابها كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، طريقة جديدة وشيقة لتعليم الطالبات اللغة العبرية.



واستخدمت مدرس الأدب العبري الحديث والمعاصر، أساليب مبتكرة فى تدريس اللغة العبرية لتحقيق رسالتها العلمية والتربوية والنفسية بصورة سهلة وفعالة لطالبات القسم بصورة عامة وطالبات الفرقة الأولى بصفة خاصة لأنهن نواة القسم الأولى.



وقالت الدكتورة شيماء مصطفى في تصريح لـ"صدى البلد"، إنها تطبق ذلك لاستغلال القدرات العقلية التي لا يتم توظيفها بالشكل الصحيح لتحقيق الجودة في تعليم اللغة العبرية مثل التعلم بالألوان وبالأسئلة التي تعتمد على الربط بين الأشياء الملموسة وبعضها أو الصور ببعضها وهو نوع من إعمال الحواس لاستغلال قدرات العقل اللا واعية فى التدريس لتثبيت المعلومات لدى الطالبات، فضلا عن حثهم على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والقواميس الالكترونية و إطلاع الطالبات على البرامج التعليمية العبرية التي يقدمها اليهود في فلسطين المحتلة لتعليم الجدد اللغة العبرية.



وأشارت إلى أن تعلم اللغات هو النافذة التي نطل بها على العالم بمختلف لغاته وثقافاته، فإنه لابد من الاهتمام بالطرق الحديثة والفعالة في تدريس اللغات الأجنبية لاسيما اللغة العبرية، حتى يحصل الطالب على الحصيلة اللغوية والمعرفية المنشودة للغة التي يدرسها، ومن هذا المنطلق جاء تطبيق الأساليب الحديثة فى تعليم اللغة العبرية لطالبات الفرقة الأولى قسم اللغة العبرية وآدابها بجامعة الأزهر.



ونوهت بأن الطالبات قمن بتنفيذ بعض الألعاب من الورق والكرتون لتسهيل عملية تعلم اللغة العبرية وحفظ الكلمات ووضعها فى جمل وترديدها بالنطق الصحيح لها مثل ألعاب البازل والكروت، ولاقت تلك الأساليب استجابة رائعة من الطالبات اللائى أعربن عن سعادتهن وشعورهن بأن تعلم اللغة أصبح من الأمور السهلة وليس الصعبة.