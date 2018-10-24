العثور على أقدم سفينة مدنية في العالم بالقرب من بلغاريا

أعلن الباحثون، الثلاثاء، أنهم عثروا على أقدم حطام سفينة، سَليمًا، في قاع البحر الأسود، بالقرب من الساحل البلغاري.



واكتشف علماء الآثار من مشروع "البحر الأثري" المتخصص في شئون البحر الأسود، السفينة المدنية الأقدم في العالم، وأطلقوا عليها اسم "مانكيند" وذلك على بعد 1.2 ميل تحت الماء، حيث يرجع عمرها إلى 2400 عام، وبعد 3 سنوات من المبحث من جانب الفريق في هذه المنطقة، وفقًا لـ"الجارديان".



وجرى العثور على السفينة في حالة جيدة، فمقاعد التجديف سليمة، وكل محتوياتها في مكانها، وتعد السفينة واحدة من أكثر من 60 حطام سفينة عثرت عليها مجموعة الأبحاث البلغارية، والتي استخدمت اثنين من المستكشفين الروبوتية تحت الماء لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للسفينة.



ويأتي هذا الاكتشاف بعد أكثر من شهر من اكتشاف علماء الآثار في البرتغال حطام سفينة يطلق عليه "اكتشاف هذا العقد"، ووجد الباحثون السفينة قبالة ساحل البلاد بالقرب من لشبونة مليئة بالتوابل والخزف الصيني، ولكن اكتشاف هذه السفينة الأقدم في العالم، سيغير مفهوم العالم لبناء السفن والإبحار البحري في العالم القديم.