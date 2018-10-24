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مرأة

ريجيم يخلصك من السمنة ويحول جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعاني الكثير من السيدات من قوامهن وتردن نظاما للتخسيس السريع؛ لإنقاص وزنهن، وحرق الدهون.

يمكنك تحقيق ذلك بسهولة من خلال النظام الغذائى التالى، الذي يقدمه استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد"، لمدة أسبوع، حيث يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك، وتحويل جسمك لماكينة لحرق الدهون.

الأفطار :

قطعة جبن بيضاء بدون دسم + 1 توست ريجيم

بعد الإفطار بساعة :

ثمرة فاكهة

وجبة الغداء:

شريحة لحم مشوى أو ربع دجاجة أو سمكة أو علبة تونة من دون زيت + طبق خضار سوتيه + +طبق سلاطة خضراء

وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة + 1 توست سن

ويمكنك بين الوجبات تناول أى من الأعشاب الحارقة للدهون مثل الجنزبيل بالليمون أو القرفة أو المريمارية بدون سكر.
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