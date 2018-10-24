إغلاق 28 مركزا طبيا خاصا غير مرخصة في بني سويف.. صور

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن ضبط 28 منشأة طبية غير مرخصة، ما بين "عيادة أطباء خاصة، أو مراكز علاج طبيعي، أو معامل تحاليل" وذلك بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.





وأشار إلى أن الحملة التي شنتها المديرية، وقادها الدكتور محمد عبد القادر، مدير العلاج الحر بالمديرية، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، أسفرت عن غلق 25 عيادة طبيب غير مرخصة ومعامل تحاليل غير مرخصة.





وقال إنه جرى إغلاق 3 مراكز علاج طبيعي تدار بمعرفة من ليس لديهم ترخيص مزاولة المهنة.



