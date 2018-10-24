مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد تخطي بطل الجزائر

قرر العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الجزائر، صرف مكافأة إجادة لكل لاعب بالفريق؛ بعد تخطي الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء، بالفوز على وفاق سطيف الجزائري 3- 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بالدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف العامري، أنه تلقّى اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، وتم التنسيق معه بشأن صرف مكافآت فورية للاعبين بعد وصولهم إلى نهائي البطولة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 2 من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 9 من نفس الشهر، بـتونس.