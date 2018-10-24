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رياضة

العامري: معدن الأهلي يظهر في الشدائد.. وننتظر التتويج بالنجمة الـ9

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجزائر، سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي وفاق سطيف بمجموع اللقاءين 3-2 في نصف نهائي البطولة، ووجه التحية إلى جماهير النادي التي تواجدت في ملعب 8 مايو لمساندة الفريق وتشجيعه منذ بداية المباراة لنهايتها.

وأكد العامري، في تصريح له عقب المباراة، أن جماهير النادي دائمًا ما تؤكد عظمتها وعشقها للكيان، وأنه يتمنى أن يتوج الأهلي بالنجمة التاسعة.

ووجّه العامري، التهنئة إلى الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون، واللاعبين، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وأكّد أن لاعبي الفريق دائمًا ما يظهر معدنهم الحقيقي وقت الصعاب، وأنه رغم انتهاء مباراة الإياب أمام وفاق سطيف بالخسارة 2-1، إلا أن عامل التوفيق كان له دور كبير في عدم إدراك الأهلي للتعادل خلال الفرص التي أتيحت للاعبين.

وأشاد رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، بحالة الانضباط الشديدة للبعثة منذ وصولها إلى الجزائر، إلى جانب التعامل الراقي والرائع من المسؤولين في الجزائر مع بعثة الفريق، والتأمين على مستوى عالٍ.

وأكّد أن ثقته لم تهتز لحظة في لاعبي الأهلي، وأنه منذ خروج الفريق من فندق الإقامة كانت هناك حالة من الإصرار من الجميع على العودة ببطاقة التأهل للنهائي الإفريقي.

وتطرق نائب رئيس الأهلي إلى الحديث عن مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أدار العديد من الملفات بصورة احترافيه.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس يوم الخميس المقبل، سيشهد اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة النادي وأعضاءه.
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