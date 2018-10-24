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رياضة

أحمد السيد يكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الاتحاد بسبب الأهلي.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
أحمد السيد
أحمد السيد
محمد رشاد
كشف أحمد السيد نجم الأهلي السابق، عن أزمة حدثت بينه وبين جماهير الاتحاد السكندري، عندما كان لاعبًا في صفوف زعيم الثغر؛ بسبب جملة الأهلي فوق الجميع.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي فاز بإحدى المباريات، فكتب عبر "فيسبوك"،: "الأهلي فوق الجميع".

وواصل أنه لم يقصد أي شئ يغضب جماهير الاتحاد التي تحدثت معه، وأعربت عن استيائها الشديد مما كتبه، موضحًا أنه شرح لهم وجهة نظره واحتوى الموقف.
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