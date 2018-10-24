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محافظات

ضبط عامل بحوزته تمثال يشتبه في أثريته بسوهاج

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على عامل يقيم دائرة مركز ساقلته وبحوزته تمثال يشتبه في أثريته.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بورود معلومات لضباط وحدة المباحث يفيد قيام علي.ع.ع، 35 عاما عامل ويقيم قرية الجلاوية، بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم ضبط المتهم وبحوزته تمثال أسود اللون بطول 60 سم عليه نقوش فرعونية "يشتبه في أثريته"، داخل منزله تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابة العامة.
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