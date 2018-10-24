وليد سليمان يصل للهدف رقم «14» إفريقياً

نجح وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف الحاسمة بقميص الفريق، بعد ما نجح في تسجيل هدف الأهلي في شباك وفاق سطيف مساء اليوم في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.





هدف وليد سليمان في المباراة التي انتهت بنتيجة ٢-١ لصالح بطل الجزائر، منح الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال. وكان الأهلي قد فاز ذهابًا بنتيجة ٢-صفر، ليتفوّق في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة ٣-٢.





“حاوي الأهلي” رفع رصيده من الأهداف بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية إلى ١٤ هدفًا ليتربع على صدارة هدافي الجيل الحالي من اللاعبين بلا منازع.





لم يكتف وليد سليمان بكونه الهداف الأول للجيل الحالي لفريق الأهلي بالبطولات الإفريقية، بعدما نجح في تخطي العديد من النجوم، وما زال الحاوي يتقدم بخطى ثابتة في قائمة هدافي الأهلي في بطولة إفريقيا التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد ٣٧ هدفًا.





وليد سليمان، الذي انضم للنادي الأهلي قادمًا من فريق أنبي قبل بضعة سنوات، خاض بقميص الأهلي ٧٣ مباراة، في بطولات إفريقيا نجح خلالها في تسجيل ١٤ هدفًا، وصناعة العديد من الأهداف.



