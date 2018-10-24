ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وليد سليمان يصل للهدف رقم «14» إفريقياً

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف الحاسمة بقميص الفريق، بعد ما نجح في تسجيل هدف الأهلي في شباك وفاق سطيف مساء اليوم في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

هدف وليد سليمان في المباراة التي انتهت بنتيجة ٢-١ لصالح بطل الجزائر، منح الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال. وكان الأهلي قد فاز ذهابًا بنتيجة ٢-صفر، ليتفوّق في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة ٣-٢.

“حاوي الأهلي” رفع رصيده من الأهداف بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية إلى ١٤ هدفًا ليتربع على صدارة هدافي الجيل الحالي من اللاعبين بلا منازع.

لم يكتف وليد سليمان بكونه الهداف الأول للجيل الحالي لفريق الأهلي بالبطولات الإفريقية، بعدما نجح في تخطي العديد من النجوم، وما زال الحاوي يتقدم بخطى ثابتة في قائمة هدافي الأهلي في بطولة إفريقيا التي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد ٣٧ هدفًا.

وليد سليمان، الذي انضم للنادي الأهلي قادمًا من فريق أنبي قبل بضعة سنوات، خاض بقميص الأهلي ٧٣ مباراة، في بطولات إفريقيا نجح خلالها في تسجيل ١٤ هدفًا، وصناعة العديد من الأهداف.

يذكر أن وليد سليمان أحد اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق، وسبق له التتويج ببطولة دوري الأبطال في مناسبتين وبالتحديد نسخة ٢٠١٢ و٢٠١٣، ويسعى للتتويج بالبطولة الثالثة.
loading...

ترشيحاتنا

إسعاد يونس تلم شمل أبناء ونيس فى صاحبة السعادة

سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

أسباب الإصابة بالنقرس وأبرز أعراضه

مدرب ولاعبو الإنتاج الحربي يشتبكون مع حكم مباراة الزمالك.. فيديو

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة خاشقجي

حركة تنقلات داخلية مفاجئة بالتعليم لضخ دماء جديدة بالوزارة

كما توقع صدى البلد: اعتذار المخرج الفرنسي كلود ليلوش عن تكريمه بمهرجان القاهرة

رسميا .. الهلال السعودي يعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

بنطلون mom fit موضة 2019.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟