وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة نوفمبر المقبل

يلقي الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة، اليوم الأربعاء، يوضح فيها أعمال الحفائر الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار حاليا، وستثمر عن اكتشافات مهمة ستعلن خلال شهر نوفمبر المقبل.





وستأتي المحاضرة، علي هامش افتتاح وزيري معرض الآثار الغارقة في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ولاية مينيابوليس ، حيث سيدعو وزيري الشعب الأمريكي لزيارة مصر وآثارها الفريدة.

المعرض سبق أن افتتحه وزير الآثار الدكتور خالد العناني في مارس الماضي خلال محطته الأولى بولاية سانت لويس، حيث سجل دخول 113 ألف زائر خلال الـ6 أشهر الماضية و هي فترة تواجد المعرض هناك.



