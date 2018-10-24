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ثقافة

وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة نوفمبر المقبل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
وزيري
وزيري
علاء المنياوي
يلقي الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة، اليوم الأربعاء، يوضح فيها أعمال الحفائر الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار حاليا، وستثمر عن اكتشافات مهمة ستعلن خلال شهر نوفمبر المقبل.

وستأتي المحاضرة، علي هامش افتتاح وزيري معرض الآثار الغارقة في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ولاية مينيابوليس ، حيث سيدعو وزيري الشعب الأمريكي  لزيارة مصر وآثارها الفريدة.
 
المعرض سبق أن افتتحه وزير الآثار الدكتور خالد العناني في مارس الماضي خلال محطته الأولى بولاية سانت لويس، حيث سجل دخول 113 ألف زائر خلال الـ6 أشهر الماضية و هي فترة تواجد المعرض هناك. 

ويضم المعرض 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكليون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء ابي قير، وتضم تماثيل ضخمة للآلهة ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول. 
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