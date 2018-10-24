تقرير صادم: ملايين الدولارات الأمريكية مخصصة للغذاء مولت أنشطة إرهابية

كشف تقرير لمعهد المحاسبة الحكومية الأمريكي، عن أن الملايين من أموال دافعي الضرائب، جرى تهريبها بطريقة احتيالية، باسم مواد غذائية، إلى إرهابيين؛ لتمويل أنشطتهم داخل وخارج أمريكا.



وبحسب التقرير الذي نشره موقع "برايت بارت" الأمريكي؛ فإن الكثير من الأموال تم تسريبها من خلال برنامج الدعم الغذائي الإضافي لتمويل أعمال إرهابية، بما في ذلك تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993، وقصف ماراثون بوسطن 2013.



وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الطريقة المستخدمة لتهريب "أموال غذاء" لتمويل الإرهاب؛ تعود إلى ثمانينيات القرن المنصرم، غير أن محققين بمدينة نيويورك أدلوا بشهادتهم أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ حول تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993.



وقال المحققون للجنة إن 125 مليون دولار تم الاحتيال عليها "من غير قصد"، وذهبت إلى الأنشطة الإرهابية.



التقرير أشار أيضا إلى أن واحدا من المخططين لهجمات 1993، وهو محمود أبو حليمة، مول هجمات، من خلال مليون دولار حصل عليها بطريق الاحتيال كان من المفترض أن تذهب إلى متجر في بروكلين.