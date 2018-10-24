طبيبة بمستشفى شبرا: نعاني من نقص حاد في الأدوية

قالت الدكتورة بسمة مجدي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى شبرا العام، إن الأطباء يعانون من نقص حاد في الأدوية، والصيدلية التابعة للمستشفى لا يوجد بها سوى نوعين أو ثلاثة على الأكثر.



وأضافت "مجدي"، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "مش عاوزين فلوس، لكن الوضع الحالي للمستشفيات لا يشجع الأطباء على العمل، لأن المريض بيكشف وعاوز العلاج ومفيش علاج".



وأوضحت أن جيبوتي والصومال والكاميرون تعطي الطبيب المصري العامل في تلك الدول 500 دولار في الشهر، في نفس الوقت الذي يأخذ طبيب حديث التخرج 1200 جنيه".