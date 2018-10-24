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تأجيل أول موعد لإبحار السفينة تيتانك 2

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:09 ص
سفينة تيتانك
سفينة تيتانك
أماني إبراهيم
أعلن رئيس شركة بلو ستار لاين، عن أن سفينة "تيتانك 2"- التي تبنيها شركته- ستتراجع عن الموعد المقرر فيه تصنيعها، وإطلاق أولى رحلاتها.

وقال رئيس شركة بلو ستار لاين، كلايف بالمر، إن السفينة التي تملكها وتشغلها شركة بريزبن، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها ، ستبدأ رحلة الإبحار من ساوثامبتون بإنجلترا إلى نيويورك ابتداءً من عام 2022، وفقًا لـ"نيوز ويك".

وجرى الإعلان عن المشروع لأول مرة في عام 2012، وكان من المقرر أن يبدأ العمل به بحلول عام 2018. وقد تأخر؛ بسبب نزاع مع شركة صينية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المشروع سيتم أم لا.

وأفادت إحدى المدونات بأن السفينة ستبنى وفقًا لمواصفات النسخة الأصلية، على الرغم من أنها لم تؤكد متى ستبدأ أعمال البناء التي من المتوقع أن تتم في الصين.

وعند الانتهاء من تصنيعها ستنطلق رحلة بحرية من دبي إلى سنغافورة ثم رحلة بحرية إلى دبي، حيث ستبحر إلى ساوثهامبتون.

وستبحر السفينة إلى نيويورك خلال فصل الصيف، لتنطلق حول العالم في الأشهر الأخرى، مع دبي كميناء عادي، وسيكون هناك 9 طوابق و840 خيمة تتسع لاستيعاب 2،400 مسافر، و 900 من أفراد الطاقم.

يذكر أن السفينة "إتش إم إس تيتانيك"، التي بناها هارلاند أند وولف، في أيرلندا الشمالية، غرقت في شمال المحيط الأطلسي في 15 أبريل 1912؛ بعد أن اصطدمت أطرافها بجبل جليدي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 من الركاب وأفراد الطاقم.
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