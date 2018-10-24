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محافظات

اليوم.. عبد الهادي القصبي يشهد المؤتمر السنوي الصوفي بكفر الشيخ

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يشهد الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، ضمن احتفالات الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

ويحضر المؤتمر المهندس راضي أمين، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والشيخ مختار على محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ محمد البيلي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ، واللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وقيادات الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية الشقيقة.

ويحتفل الآلاف من المريدين والصوفيين بمولد قطب الأقطاب، وبرهان الدين سيدي إبراهيم الدسوقي منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تكتظ المدينة بزوارها وسط أجواء صوفية مبهجة، فضلًا عن انتشار باعة الحلوى والحمص والألعاب حول ساحة المسجد الإبراهيمي.
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