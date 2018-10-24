تربية بنات الأزهر تنظم أول احتفال لها بعد تحويلها من قسم إلى كلية.. صور

نظمت كلية التربية للبنات بجامعة الأزهر، حفل استقبال الدفعة الجديدة بعد تحويل القسم إلى كلية وكرمت المتفوقات من طالبات الفرق الأولى والثانية والثالثة تشجيعا لهن وتحفيزا للطالبات الجدد.



وقالت الدكتورة نجلاء رسلان المشرفة على الكلية إن تحويل القسم إلى كلية خطوة تبين مدى حرص الأزهر في سعيه الدائم للتطوير مؤكدة أن الفضل يرجع لأصحابه في ذلك متمثلا في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.



وأضافت أن الدكتور أشرف البدويهي نائب فرع البنات يبذل جهدا كبيرا في تذليل الصعاب للكلية الناشئة وكذا الدكتورة تحية أبوشعيشع عميدة كلية الدراسات الإنسانية.



يذكر أنه حضر حفل الاستقبال الدكتورة نهلة أنيس وكيلة كلية الدراسات الإنسانية والدكتورة عفاف بدير مدير وحدة الجودة وأسامة مديرة الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية.