ماذا كتبت صحف الجزائر عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال؟

سلطت الصحف الجزائرية الضوء على فوز الأهلي أمام وفاق سطيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله إلى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقي الترجي التونسي، مشيدة بأداء لاعبي الوفاق بالإضافة لتصرف الجماهير الراقي عقب انتهاء المباراة وتحيتها للاعبين.





ونجح الأهلي، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة، وبلغ الأهلي نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.





صحيفة الشروق الجزائرية أكدت أن الوفاق خرج مرفوع الرأس بعد أدائه الجيد و سيطرته في أغلب الأوقات على الكيان الاحمر، حيث تمكن من فك شيفرة المباراة بهدفين متتاليين لم يكونا كافيين لتحقيق الحلم ومواصلة المسيرة، بسبب نتيجة الذهاب بالقاهرة التي أنهاها الوفاق خاسرا بهدفين دون رد.





و اضافت ان اللقاء انتهي بلقطة جميلة وحضارية بإقدام جماهير الوفاق على تحية اللاعبين تقديرا لهم على مجهوداتهم خلال المباراة التي جمعتهم أمام فريق قوي يضم في صفوفه 7 لاعبين دوليين.



