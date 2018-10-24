مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج بمذاق أشهر المطاعم

هل تحبين البيتزا بجميع أنواعهاإليك طريقة عمل البيتزا بالدجاج بوصفة سهلة ولذيذة لتزيني بها مائدتك يقدمها موقع " "delish "
لا تترددى فى تجربتها إليك المكونات وطريقة التحضير
المقادير لتحضير بيتزا الدجاج
عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
2 ملعقة زيت
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ثلث كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة سكر
الحشو لتحضير بيتزا الدجاج...
2 صدور دجاج
بصل حلقات
زيتون شرائح
2 ملعقة زيت
ملعقة ملح
نصف ملعقة فلفل
ربع ملعقة قرفة
ربع ملعقة زنجبيل
جبن رومى
جبن موتزاريلا
صلصة البيتزا
طريقة التحضير لبيتزا الدجاج ..
- فى وعاء يتم وضع الدقيق و الزيت و الخميرة و السكر و الملح و الماء الدافىء و أبدئى بالعجن وقومى بتغطيتها وتركها لتختمر لمدة 60 دقيقة
- فى وعاء آخر على النار يشوح البصل فى الزيت ثم نضع صدر الدجاج المقطع و تتبل و تقلب حتى النضج
- تفرد عجينة البيتزا بعد أن تختمر و يوضع فوقها الصلصة وحشو الدجاج ثم نضع الجبنة و الزيتون و تدخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة فى فرن على 200 درجة لتحصلى على بيتزا بمذاق مميز بأسرع طريقة تحضير بيتزا الدجاج
لا تترددى فى تجربتها إليك المكونات وطريقة التحضير
المقادير لتحضير بيتزا الدجاج
عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
2 ملعقة زيت
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ثلث كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة سكر
الحشو لتحضير بيتزا الدجاج...
2 صدور دجاج
بصل حلقات
زيتون شرائح
2 ملعقة زيت
ملعقة ملح
نصف ملعقة فلفل
ربع ملعقة قرفة
ربع ملعقة زنجبيل
جبن رومى
جبن موتزاريلا
صلصة البيتزا
طريقة التحضير لبيتزا الدجاج ..
- فى وعاء يتم وضع الدقيق و الزيت و الخميرة و السكر و الملح و الماء الدافىء و أبدئى بالعجن وقومى بتغطيتها وتركها لتختمر لمدة 60 دقيقة
- فى وعاء آخر على النار يشوح البصل فى الزيت ثم نضع صدر الدجاج المقطع و تتبل و تقلب حتى النضج
- تفرد عجينة البيتزا بعد أن تختمر و يوضع فوقها الصلصة وحشو الدجاج ثم نضع الجبنة و الزيتون و تدخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة فى فرن على 200 درجة لتحصلى على بيتزا بمذاق مميز بأسرع طريقة تحضير بيتزا الدجاج