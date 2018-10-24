مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج بمذاق أشهر المطاعم

هل تحبين البيتزا بجميع أنواعهاإليك طريقة عمل البيتزا بالدجاج بوصفة سهلة ولذيذة لتزيني بها مائدتك يقدمها موقع " "delish "

لا تترددى فى تجربتها إليك المكونات وطريقة التحضير



المقادير لتحضير بيتزا الدجاج



عجينة البيتزا

2 كوب دقيق

2 ملعقة زيت

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ثلث كوب ماء دافىء

ملعقة كبيرة سكر



الحشو لتحضير بيتزا الدجاج...



2 صدور دجاج

بصل حلقات

زيتون شرائح

2 ملعقة زيت

ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل

ربع ملعقة قرفة

ربع ملعقة زنجبيل

جبن رومى

جبن موتزاريلا

صلصة البيتزا



طريقة التحضير لبيتزا الدجاج ..



- فى وعاء يتم وضع الدقيق و الزيت و الخميرة و السكر و الملح و الماء الدافىء و أبدئى بالعجن وقومى بتغطيتها وتركها لتختمر لمدة 60 دقيقة



- فى وعاء آخر على النار يشوح البصل فى الزيت ثم نضع صدر الدجاج المقطع و تتبل و تقلب حتى النضج



- تفرد عجينة البيتزا بعد أن تختمر و يوضع فوقها الصلصة وحشو الدجاج ثم نضع الجبنة و الزيتون و تدخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة فى فرن على 200 درجة لتحصلى على بيتزا بمذاق مميز بأسرع طريقة تحضير بيتزا الدجاج