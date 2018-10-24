ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج بمذاق أشهر المطاعم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
لمياء الياسين
هل تحبين البيتزا بجميع أنواعهاإليك طريقة عمل البيتزا بالدجاج بوصفة سهلة ولذيذة لتزيني بها مائدتك يقدمها موقع " "delish "
لا تترددى فى تجربتها إليك المكونات وطريقة التحضير

المقادير لتحضير بيتزا الدجاج

عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
2 ملعقة زيت
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ثلث كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة سكر

الحشو لتحضير بيتزا الدجاج...

2 صدور دجاج
بصل حلقات
زيتون شرائح
2 ملعقة زيت
ملعقة ملح
نصف ملعقة فلفل
ربع ملعقة قرفة
ربع ملعقة زنجبيل
جبن رومى
جبن موتزاريلا
صلصة البيتزا

طريقة التحضير لبيتزا الدجاج ..

- فى وعاء يتم وضع الدقيق و الزيت و الخميرة و السكر و الملح و الماء الدافىء و أبدئى بالعجن وقومى بتغطيتها وتركها لتختمر لمدة 60 دقيقة

- فى وعاء آخر على النار يشوح البصل فى الزيت ثم نضع صدر الدجاج المقطع و تتبل و تقلب حتى النضج

- تفرد عجينة البيتزا بعد أن تختمر و يوضع فوقها الصلصة وحشو الدجاج ثم نضع الجبنة و الزيتون و تدخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة فى فرن على 200 درجة لتحصلى على بيتزا بمذاق مميز بأسرع طريقة تحضير بيتزا الدجاج
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: 3 ملاعب ضمن أولوياتنا لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

دراسة فرنسية: نوعان من الطعام يقيان من خطر الإصابة بالسرطان

ريجيم يخلصك من السمنة ويحول جسمك لماكينة حرق

عمر مهنا يكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وممثلي الشركات الأمريكية

كارتيرون: أخطاء مباراة الذهاب تكررت.. والتأهل هدية لـ 70 مليون أهلاوي

الخارجية تشارك وتحتفي بالتكريم.. أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 من إيطاليا لدوره السياسي والاجتماعي والخدمي عبر تاريخه

وثائقى.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في الوصول لنهائي دورى أبطال أفريقيا

تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي

الأهلي يفلت من الفخ الجزائري ويبلغ نهائي دوري الأبطال لمواجهة الترجى

التموين تكشف أسباب ارتفاع سعر البطاطس والطماطم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟