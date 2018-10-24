رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ الأهلي على تأهله لنهائي أفريقيا

وجّه خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التهنئة للنادي الأهلي؛ على تأهله إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وتأهل النادي الأهلي، مساء الثلاثاء، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم هزيمته أمام وفاق سطيف بنتيجة 1 - 2، بعد فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد؛ ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح المارد الأحمر.





وقال زطشي، إن "المباراة كانت بين أشقاء وكانت صعبة على نادي وفاق سطيف بعد هزيمته في القاهرة، وأدى اللاعبون مباراة جيدة ولكن الحظ لم يحالفهم".





وأضاف: "نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المباراة النهائية، وخالص التهنئة لإدارته والأشقاء في مصر".



