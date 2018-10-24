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مرأة

اقضي على الهالات السوداء مهما كان سببها بهذه الوصفة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هناك أسباب عديدة وراء إصابتك بالهالات السوداء تحت العين، مثل "الإجهاد والتلوث البيئي والتدخين والهرمونات"، ومهما كان السبب؛ يمكن تجنب الهالات السوداء عن طريق اتباع بعض العلاجات الطبيعية التي تخفيها بسرعة لا تتوقعينها، وذلك عبر استخدام الوصفة التالية التى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

مكونات الوصفة الأسرع لمحاربة الهالات السوداء:

أوراق النعناع 
ملعقتان من عصير الطماطم 
نصف ليمونه

طريقة تحضير وصفة محاربة الهالات السوداء:

مزج الطماطم والنعناع والليمون بشكل جيد ثم وضع الخليط منها تحت عينيك، وتركه حوالى 10 دقائق ليجف، ثم تغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع.
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