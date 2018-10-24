المدرب العام للأهلي: هدفنا استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا

قال محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي، إن فريقه يسعى إلى استعادة اللقب الإفريقي للنادي الأهلي؛ بعدما خسر نهائي العام الماضي أمام الوداد المغربي.



وتأهل النادي الأهلي مساء الثلاثاء إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم هزيمته أمام وفاق سطيف بنتيجة (1 - 2)، بعد فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.



وأضاف يوسف: "حققنا ما نريد من مباراة الأمس بالتأهل للنهائي الأفريقي رغم الخسارة من وفاق سطيف 1 - 2، التأهل للمباراة النهائية لم يكن هدفا في حد ذاته، بل إن حصد اللقب هو الهدف الذي نسعى له".



وتابع قائلًا: "النادي الأهلي لا يبحث سوى عن المركز الأول، لذلك حرصنا على أن ننقل هذه الرغبة إلى كل اللاعبين، الذين أدوا ما عليهم في مباراة الأمس".



وأشار إلى أن مواجهة الترجي التونسي في النهائي لن تكون سهلة.. وقال: "الفريقان من أصحاب البطولات، وبالطبع سنعمل على حسم الأمور في المباراة الأولى بالقاهرة".



وأكد أن الجهاز الفني يسعى إلى إتمام استشفاء كافة اللاعبين المصابين قبل مباراة الوصل الإماراتي في البطولة العربية، يوم 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، ثم الاستعداد بعدها لمباراة الذهاب في النهائي الأفريقي.



ووجه يوسف الشكر للسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، ونائبته منة الله سولية، ونبيل الجواهرجي السكرتير الثالث بالسفارة؛ على ما بذلوه من جهد في استقبال البعثة وإتمام ترتيبات الإقامة والتنقل منذ الوصول إلى الجزائر، وحضور أعضاء السفارة المصرية للمباراة في سطيف، رغم أنها تبعد 300 كيلومتر عن الجزائر العاصمة.



كما وجه يوسف كذلك، الشكر إلى المسؤولين في نادي وفاق سطيف، على التعاون مع بعثة النادي الأهلي، وكذلك الجمهور الجزائري المحترم الذي قابلنا بكل ود، وحرص على التصفيق وتحية اللاعبين بعد المباراة، وهذا هو الأصل في العلاقات بين الأخوة.