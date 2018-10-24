محافظ أسوان: دراسة للتوسع في إقامة المزيد من مشروعات الإسكان

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف ومختلف المستثمرين والجمعيات الخيرية؛ للتوسع في إقامة المزيد من مشروعات الإسكان على أرض المحافظة؛ من أجل استيعاب وتلبية كافة الطلبات المتعلقة بالإسكان.



ووجه المحافظ - خلال لقائه الأسبوعي مع المواطنين - بإحالة 20 حالة إلى لجنة الإسكان؛ بعد الدراسة والبحث الاجتماعي وإجراء كافة التحريات اللازمة لكل حالة منها؛ للتأكد من مصداقيتها وموافقتها لكافة الشروط والضوابط المقررة لتوفير السكن المناسب لها.



وكلف إبراهيم، نائبه، بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية للمرور على جميع وحدات الإسكان الأولى بالرعاية للمعاينة الميدانية وحصرها ودراسة موقفها بالكامل ، مع سرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ كافة قرارات الإخلاء والإزالة الصادرة ضد المتعدين وغير المستحقين لها.



وفي نفس السياق، أمر محافظ أسوان مسئولي مجلس مدينة أسوان بدراسة طلبات 15 مواطنا ومواطنة تتعلق جميعها بترميم منازل وتوصيل مرافق وتخصيص أراضى وتغيير نشاط تجارى، بالإضافة إلى طلبات توفير محلات في السويقات الجاري إنشائها مع ضرورة عرضها على المحافظ شخصيًا الأسبوع القادم للتعرف على نسب ومعدلات تلبية هذه الطلبات وضمان إيجاد الحلول المناسبة لها بالشكل المطلوب.



ووجه اللواء أحمد إبراهيم، تعليمات لمدير التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين بجمعية التأهيل الاجتماعي بالمدينة، موضحًا أنه سيقوم بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لدراسة مشكلة هذه الجمعية وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن للعاملين فيها حصولهم على كافة مستحقاتهم القانونية والإدارية والمالية.