اجتماع حاشد لتجار بورسعيد لبحث تداعيات قرار التخصيم والحصص الاستيرادية

عقد تجار بورسعيد ومستورديها اجتماع في شارع الجعفرية و الحميدي بحي المناخ امتد حتى الساعات الأولى من الصباح لبحث تداعيات قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المتعلق بالحصص الاستيرادية والتخصيم للاستيراد برسم المنطقة الحرة.



حضر الاجتماع الشعبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية معلنين انضمامهم لجموع التجار والمستوردين بعد فشل مفاوضاتهم أمس مع المحافظ لارجاء تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل بهدف رفع الضرر عن التجار الذين تتواجد لهم بضائع داخل الدائرة الجمركية أو من المتوقع وصولها الميناء خلال الأيام المقبلة.



وأعلن أعضاء الغرفة عقد اجتماع طارئ صباح اليوم "الأربعاء" لبحث التداعيات وطرق التصعيد القانوني حال إصرار المحافظ على الرفض بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الذي أكدوا حضورهم خلال اليوم وقطع حضورهم للجلسات بمجلس النواب للتدخل في حل المشكلة.



من جانبهم أعلن تجار بورسعيد خلال الاجتماع الشعبي تجمعهم في الواحدة بعد ظهر اليوم بمقر الغرفة لحين انتهاء اجتماع المجلس الطارئ ومعرفة النتائج.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان أصدر قرار تسلمته جمارك بورسعيد اليوم للتنفيذ من أمس تضمن مطالبة الجمارك بمحاسبة المستوردين بالتخصيم وفق القيمة الفعلية للاستيراد وهو ما فسره الجميع بأنه إلغاء للمنطقة الحرة لتجاوز أسعار السلع المستوردة برسم المنطقة الحرة أسعار البضائع برسم الوارد.