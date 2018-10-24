شمال سيناء: توفير قروض ميسرة للسيدات لإقامة مشروعاتهن

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، توفير قروض ميسرة للسيدات، من خلال الصندوق الدوار، التابع لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.



وأضاف الغندور - في تصريح، مساء الثلاثاء - أن الصندوق الدوار يمنح السيدات قروضًا تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و12 ألف جنيه؛ لإقامة مشروعات صغيرة، على أن يتم سداد المبلغ على 36 شهرًا بدون فائدة.



وأشار سكرتير عام المحافظة إلى تقدم 213 سيدة، بمشروعات، إلى الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة خلال الستة أشهر الماضية تهديها لإقامتها، حيث شملت "تربية الأغنام والأرانب، وعدد من المشروعات الصغيرة الأخرى" وذلك بقيمة مليونين و343 ألف جنيه.



وأعلن الغندور عن تفعيل المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات باسم "مشروعك"؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها، مؤكدًا توفير مقرين للبنوك القائمة على تمويل المشروعات أحدهما في العريش لخدمة مراكز مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والثاني في بئر العبد لخدمة مركز بئر العبد.



وشدد الغندور على إعداد برامج ودورات توعية للسيدات من خلال المجلس القومي للمرأة ومديريات "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة"؛ لرفع الوعي لديهن بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.