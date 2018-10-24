ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شمال سيناء: توفير قروض ميسرة للسيدات لإقامة مشروعاتهن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، توفير قروض ميسرة للسيدات، من خلال الصندوق الدوار، التابع لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وأضاف الغندور - في تصريح، مساء الثلاثاء - أن الصندوق الدوار يمنح السيدات قروضًا تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و12 ألف جنيه؛ لإقامة مشروعات صغيرة، على أن يتم سداد المبلغ على 36 شهرًا بدون فائدة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى تقدم 213 سيدة، بمشروعات، إلى الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة خلال الستة أشهر الماضية تهديها لإقامتها، حيث شملت "تربية الأغنام والأرانب، وعدد من المشروعات الصغيرة الأخرى" وذلك بقيمة مليونين و343 ألف جنيه.

وأعلن الغندور عن تفعيل المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات باسم "مشروعك"؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها، مؤكدًا توفير مقرين للبنوك القائمة على تمويل المشروعات أحدهما في العريش لخدمة مراكز مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والثاني في بئر العبد لخدمة مركز بئر العبد.

وشدد الغندور على إعداد برامج ودورات توعية للسيدات من خلال المجلس القومي للمرأة ومديريات "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة"؛ لرفع الوعي لديهن بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.
loading...

ترشيحاتنا

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

حرب على تويتر بين مذيع أمريكي والمتحدث باسم ميلانيا ترامب بسبب اللاجئين

أول إجراء من الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا

فيفا يحتفل بتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

رسالة مثيرة من شريف إكرامي لجماهير الأهلي

الأرصاد تكشف عن موعد تساقط الأمطار على البلاد.. فيديو

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

مي حلمي تطالب جمهورها بالدعاء

سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترامب: ولي العهد السعودي نفى بشدة علاقته بمقتل خاشقجي

مورينيو بعد الخسارة: بونوتشي وكيليني بإمكانهما تدريس فنون الدفاع في هارفارد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟