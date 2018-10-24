برلماني عراقي: تقديم تشكيل وزاري ناقص يضر بمنح الثقة لحكومة عبد المهدي

طالب النائب في البرلمان العراقي، مثنى عبد الصمد السامرائي، رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، بتقديم التشكيل الحكومي كاملا دون استثناء.





وقال السامرائي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"-: "هناك توجه لدى الكثير من النواب إلى رفض تقديم تشكيل الحكومة على شكل مراحل"، مبينًا أن مجلس النواب عمومًا يريد التصويت على تشكيلة مكتملة، حيث أنه لا داعي لتقديمها ناقصة، وبالأخص الوزارات الأمنية.





وتابع: "التوجه لتقديم تشكيل حكومة ناقصة؛ سيضر بعملية منح الثقة لحكومة عبد المهدي، وقد يؤدي لإجهاضها".



